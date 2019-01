Von Monster Hunter - World seid ihr etwas erschöpft, aber habt immer noch Lust auf das Verprügeln von riesigen Gegnern? Nun, dann könnte God Eater 2 - Rage Burst etwas für euch sein. Die PC-Version des Action-Rollenspiels ist noch bis heute Abend bei Steam im Angebot.

God Eater 2 Rage Burst - It's time (Launch Trailer)

God Eater 2 - Rage Burst stammt von Bandai Namco und erzählt die Geschichte der namensgebenden God Eater. Dabei handelt es sich um eine Spezialeinheit, die Jagd auf die bösen Götter namens Aragami macht. Diese sorgen immerhin regelmäßig dafür, dass den Menschen Unheil plagt. Eure Aufgabe lautet daher, diese bösen Taten zu verhindern.

Ähnlich wie in der "Monster Hunter"-Reihe dreht sich in God Eater viel um die Spielmechanik, die unter anderem daraus besteht, sich auf einen Kampf entsprechend vorzubereiten. Sind alle Waffen verbessert und geschärft, geht es anschließend in einem abgesperrten Gebiet auf Aragami-Jagd. Bei den Waffen trefft ihr die gewohnte Auswahl zwischen leichten und schweren Nahkampf, sowie über Fernkampfwaffen. Sobald der niederträchtige Gott besiegt ist, dürft ihr dann noch einzelne Ressourcen aus dem Körper entfernen, um eure eigene Ausrüstung weiter zu verbessern.

Wer nun darauf Lust bekommen hat, kann noch bis heute Abend 19:00 Uhr bei Steam zuschlagen. Dort ist die PC-Version von God Eater 2 - Rage Burst aktuell für 12,50 Euro im Angebot.

Es ist zudem die passende Vorbereitung für den Nachfolger God Eater 3. Dieser soll voraussichtlich bereits am 8. Februar 2019 für PC und PlayStation 4 erscheinen und beim Spielprinzip keine allzu großen Experimente eingehen.