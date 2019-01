Es ist kein Geheimnis - die Veröffentlichung von Fallout 76 lief alles andere als rund. Doch trotz vieler Negativschlagzeilen über Bugs, Serverprobleme, riesige Patches, die geheime Änderungen vornahmen und eine Kontroverse um eine irreführend beworbene, teure Edition, die letztendlich sogar in einem Datenleck resultierte, gelang es dem Spiel trotzdem eine treue Fan-Basis aufzubauen. Diese fühlt sich nun ordentlich verprellt, seit Gerüchte laut wurden, Fallout 76 würde bald Free 2 Play werden. Dazu hat Bethesda sich jetzt eindeutig geäußert.

Auch in spieletalks ging es schon um die vielen Probleme von Fallout 76:

Aber wie kam es überhaupt zu den Gerüchten? Schon kurz nach Release machte Fallout 76 Schlagzeilen mit schlechten Verkaufszahlen und ordentlichen Preisnachlässen. Wie die Seite segmentnext berichtet, verkaufe sich das Spiel so schlecht, dass Einzelhändler, aber auch Online-Shops beginnen, ihre Bestände abzubauen und Fallout 76 vielleicht sogar aus dem Sortiment nehmen.

Auf Twitter begannen daraufhin einige Fans zu spekulieren, ob Fallout 76 bald zu einem "Free 2 Play"-Spiel werde. Ein Nutzer mit dem Namen xGTExDopey forderte sein Geld zurück, sollten sich die Gerüchte als wahr erweisen. 500 Atome, die beispielsweise im Zuge der Taschen-Kontroverse ausgezahlt wurden, würden ihm dieses Mal nicht reichen. Dazu gab Bethesda aber eine klare Antwort.

There is no truth to this rumor. — Bethesda (@bethesda) 22. Januar 2019

Diese Gerüchte sind nicht wahr.

Bethesda scheint also am bestehenden Modell von Fallout 76 festzuhalten. Ein Schicksal ähnlich dem des Team-Shooters Evolve scheint also vorerst abgewendet.

Spielt ihr noch Fallout 76 oder würdet ihr es spielen, sollte es "Free 2 Play" werden. Würdet ihr euer Geld auch zurückfordern, sollte der Fall wirklich eintreten? Verratet es uns in den Kommentaren!