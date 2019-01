Sony kündigte an, den europäischen Hauptsitz aus Angst vor dem Brexit von England in die Niederlande verlegen zu wollen. Mit der Befürchtung, der EU-Austritt könne die wirtschaftliche Situation des Unternehmens verschlechtern, steht der japanische Großkonzern aber keinesfalls allein da.

Bereits im März diesen Jahres könnte Sony die Koffer gepackt und seinen europäischen Hauptsitz verlagert haben, dies geht aus einem Bericht von theinquire.net hervor. Offenbar sei die Befürchtungen seitens des Unternehmens zu groß, wirtschaftliche Einbußen zu verzeichnen, vor allem bei einem ungeregelten EU-Austritt (No-Deal Brexit). Aus diesem Grund soll der Hauptsitz von Weybridge in Surrey nach Amsterdam verlagert werden.

Gegenüber den Mitarbeiter schlägt Sony außerdem beruhigende Töne an: Demnach müsse - trotz des Umzugs - weder eine Unterbrechung der Arbeit noch ein Verlust des Arbeitsplatzes seitens der Angestellten befürchtet werden. Man wolle "das normale Geschäft ohne Unterbrechung fortsetzen", heißt es seitens Sony.

Doch nicht nur Sony plant seinen Umzug in die Niederlande, auch der Konkurrent Panasonic kündigte an, den europäischen Hauptsitz ebenfalls nach Amsterdam verlagern zu wollen. Konkrete Befürchtungen seitens des europäischen Panasonic-Chefs, Laurent Abadie, waren unter anderem die unvorhersehbaren Entwicklung in puncto Tarifen und Steuern, die eventuell die Wettbewerbsfähigkeit des Konzerns gefährden könnten.

