In FIFA 19 schraubte EA an einem der wichtigsten Elemente des Spiels - der Schussmechanik. Mit den getimten Schüssen wurde ein Element hinzugefügt, um Spieler zu belohnen, die die Schusstaste im richtigen Moment drücken, und jene zu bestrafen, die es nicht schaffen. Das schien allerdings zu milde auszufallen, weshalb EA jetzt nachgebessert hat.

Wie genau die getimten Schüsse funktionieren, erfahrt ihr in diesem Video:

Gelingt es euch in FIFA 19 genau im Moment der Ballberührung die Schusstaste zu drücken, werdet ihr dafür mit mehr Präzision und Schusskraft belohnt - so weit in der Theorie. In der Praxis hat das allerdings ein bisschen zu gut funktioniert. Denn egal wie gut, beziehungsweise schlecht getimt der Schuss schlussendlich war, fast immer habt ihr damit einen Volltreffer erzielt.

Noch problematischer wurden die getimten Schüsse, wenn diese mit der Finesse-Funktion kombiniert wurden. Das bedeutet: Haltet ihr bei einem Schuss zusätzlich eine der Schultertasten gedrückt, wird dieser noch einmal genauer, härter und gefährlicher. In FIFA 19 schien die Funktion einen besonders starken Effekt zu haben.

Vorher: Nachher:

Da die beiden Elemente in Kombination zu aberwitzigen Toren führten, hat EA diese im neuesten Patch deutlich abgeschwächt. Finesse- und getimte Schüsse sind nun weniger präzise und hart und die Zeiträume für letztere wurden angepasst.

Vorher: Nachher:

Die getimten Schüsse sollen nun den eigentlichen Zweck erfüllen, gutes Timing zu belohnen und schlechtes zu bestrafen. Zusätzlich hat EA Bilder veröffentlicht, auf denen ihr seht, wie drastisch die Veränderungen ausfallen.

Das sind aber nicht die einzigen Anpassungen, die der Patch mit sich bringt. Auch die Kontrolle über den Torhüter wurde angepasst. Außerdem wurden Fehler im Karriere-Modus und bei den Pro Clubs behoben. Die Übersicht über alle Änderungen findet ihr in den offiziellen Patch Notes.

Was haltet ihr von den Änderungen? Findet ihr es gut, dass Schüsse jetzt wieder etwas schwieriger von der Hand gehen oder vermisst ihr schon die spektakulären Tore? Verratet es uns in den Kommentaren!