Zuletzt sorgten die Fortschritte in der Entwicklung von Cyberpunk 2077 für großen Optimismus - sowohl bei Entwickler CD Projekt Red selbst als auch bei dessen Fangemeinde. Eine fast fünfzigminütige Gameplay-Demo deutete bereits letztes Jahr auf ein weit entwickeltes Projekt hin. Nun hat allerdings der Creative Director Sebastian Stępień das Entwicklerstudio verlassen.

Diese Gameplay-Demo präsentiert einige Szenen aus Cyberpunk 2077:

Sebastian Stępień, der seit 2006 für CD Projekt Red gearbeitet hat und an der Entwicklung von allen drei "The Witcher"-Spielen beteiligt gewesen ist, soll nun zu Blizzard Entertainment gewechselt sein wie aus einem Eintrag auf LinkedIn hervorgeht. Offenbar ist Stępień bei Blizzard an der Entwicklung eines neuen, geheimen Projekts beteiligt. Dies würde jedenfalls zu dem Vorhaben von Blizzard passen, neue Franchise-Unternehmen gründen zu wollen. Darüber hinaus soll Stępień auch an den Arbeiten für ein noch nicht näher bekanntes Diablo-Projekt beteiligt sein.

Wie die Kollegen von gamerant.com allerdings feststellten, kursieren im Netz bezüglich Stępień Weggang aktuell zwei Narrative: Zum einen bestünde die Möglichkeit, dass die Entwicklung von Cyberpunk 2077 nun schleppender laufen werde, da das ambitionierte Großprojekt mit seiner riesigen Spielwelt und den Online-Elementen dem Entwicklerteam ohne ihren Creative Director über den Kopf wachsen könne. Andererseits könne der Weggang des Creative Director auch bedeuten, dass das Projekt kurz vor seinem Abschluss stehe. Gerüchte, dass Cyberpunkt 2077 bereits 2019 erscheinen soll gibt es jedenfalls schon länger.

Was haltet ihr von dem ganzen Vorfall? Glaubt ihr, dass Cyberpunk 2077 ohne die Mitarbeit Sebastian Stępień an die Qualität der "The Witcher"-Serie anknüpfen kann? Oder seid ihr der Meinung, dass das Projekt von Anfang an viel zu ambitioniert war? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!