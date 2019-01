Nicht mehr lange, dann steht Resident Evil 2 in den Läden. Bei Gamestop könnt ihr euch das Remake des Zombie-Klassikers für 9.99 Euro sichern. Wie ihr sicher wisst, gibt es dabei jedoch etwas zu beachten.

Resident Evil 2 - Das sind die wichtigsten Neuerungen im Remake:

Bis zum fünften Februar läuft die Aktion noch in allen Gamestop-Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ab der Veröffentlichung am 25. Januar könnt ihr euer Exemplar von Resident Evil 2 dort abholen. Dies gilt jedoch nur für die Standard-Version.

Um das Spiel für 9.99 Euro zu bekommen, müsst ihr zwei Spiele aus der aktuellen Eintauschliste in der Filiale abgeben. Auch eine bestimmte Auswahl von Controllern könnt ihr eintauschen. Um welche Spiele und Hardware es sich dabei konkret handelt, erfahrt ihr hier. Seid ihr euch noch unsicher, ob das Spiel wirklich etwas für euch ist? Dann informiert euch doch in unserem Test.

Was haltet ihr von dem Angebot? Werdet ihr euch Resident Evil 2 für 9.99 Euro sichern und was werdet ihr dafür eintauschen? Verratet es uns in den Kommentaren!