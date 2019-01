Kingdom Hearts 3: Das sagen die ersten Wertungen

Ein paar Tage müsst ihr euch noch gedulden bis am 29. Januar endlich Kingdom Hearts 3 erscheint. Nach so langer Wartezeit sind die Erwartungen an das Spiel natürlich dementsprechend hoch. Wir haben uns die ersten Meinungen der Fachpresse angeschaut und sagen euch, ob sich das Warten gelohnt hat.

Der letzte Kampf hat begonnen - das erwartet euch in Kingdom Hearts 3:

Gigantische 95 Punkte erreicht Kingdom Hearts 3 im Test der Seite gameinformer.

"Obwohl es nicht perfekt ist, ist Kingdom Hearts 3 das Spiel, auf das ich gewartet habe. Nach dem Ende war ich erleichtert darüber, wie zufrieden mich die Reise gestimmt hat. Ich bin mit einigen meiner liebsten Disney-Charaktere durch verschiedene Welten gereist, habe harte Boss-Kämpfe bestritten und sah ein thriumphales Finale, das mich freudig auf die Zukunft stimmt."

Auch die Seite Venturebeat lobt Kingdom Hearts 3 und gibt 90 Punkte.

"Die Disney-Seite ist immer noch die bessere von Kingdom Hearts und die bringt Kingdom Hearts 3 auf den Punkt. Doch auch die Story, so unmöglich sie auch sein mag, bietet Fans emotionale Momente und Zufriedenheit."

Etwas weniger begeistert von Soras neuem Abenteuer zeigt sich die Seite IGN. Mit 87 Punkten äußern sich diese jedoch immer noch sehr positiv.

"Obwohl man die Geschichtenerzählung etwas aufpeppen könnte, fängt Square den Geist dieser Welten auf fantastische Art und Weise ein, während sie uns massig Werkzeug für Kämpfe und Erkundung an die Hand geben. Auch nachdem der Staub sich nach dem Ende gesetzt hat, wollte ich sofort zurückkehren , um alles in der Welt aufzusammeln."

Am schlechtesten schneidet das neue Kingdom Hearts nach derzeitigem Wertungsspiegel bei Gamespot ab. Diese geben mit 80 Punkten jedoch immernoch eine gute Wertung ab. Dementsprechend Wohlwollend fällt auch die kritik aus.

"Im Jahr 2002 verließ ich als Sora die Insel des Schicksals, um das Universum zu bereisen und neue Freunde zu finden. In 2019 brachte ich alte Freunde nachhause und ich hatte so viel Spaß dabei."

In unserem Test hat Kingdom Hearts 3 87 Punkte erhalten und schafft es erfolgreich an den zweiten Teil anzuschließen, der die gleiche Wertung erhalten hat. Einen ähnlichen Eindruck vermittelt auch der Sorce der Seite Metcritic, der momentan bei 88 Punkten liegt.

Auch wenn es ein paar Kritikpunkte gibt, zeichnen die Wertungen ein äußerst positives Bild von Kingdom Hearts 3. Freut ihr euch schon darauf oder habt ihr genug vom Disney-Square-Crossover? Haben euch die Wertungen überrascht? Verratet uns eure Meinung in den Kommentaren!