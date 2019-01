Wenn ihr vom E-Sport in den letzten Jahren gelangweilt wart und einfach keines der Spiele so richtig eure Begeisterung wecken konnte, dann gibt es jetzt vielleicht gute Neuigkeiten für euch. Der Landwirtschafts-Simulator 19 bekommt seine eigene E-Sports-Liga mit Sponsoren, Preisgeldern und allem drum und dran.

Landwirtschafts-Simulator 19 - bald mit eigener E-Sports-Liga:

Was zunächst absurd klingt, ist tatsächlich die Wahrheit. Auf der offiziellen Internetseite des Landwirtschafts-Simulators gibt Entwickler GIANTS Software bekannt, dass 2019 Landwirtschafts-E-Sport im großen Stil betrieben wird. Bereits 2018 gab es eine Saison der Farming Simulator Championship, Saison zwei soll aber noch eine ganz Schippe draufpacken.

Zehn Turniere sollen die Teilnehmer der Farming Simulator League in diesem Jahr in verschiedenen europäischen Städten bestreiten. Dabei Kämpfen die Teams um den Titel des Farming Simulator Champions, der mit 100.000 Euro dotiert ist. In jedem einzelnen der Turniere können die Teams sowohl Punkte als auch Preisgelder sammeln, die sich auf einen Gesamtwert von 250.000 Euro belaufen.

Neben den normalen Herausforderungen, die der Landwirtschafts-Simulator bietet, stehen Erweiterungen wie Ballenstapeln und ein "drei gegen drei"-Modus auf dem Programm der E-Sports-Liga. An dieser sind namhafte Partner wie Beispielsweise Logitech, Intel und Nitrado beteiligt.

Allgemein scheint die Stimmung bei Giant Software bezüglich E-Sports ziemlich gut zu sein. Laut CEO Christian Ammann arbeiten viele E-Sports-Enthusiasten in der Firma. Auf der Download-Seite des "Farming Simulator Championship"-Modus äußerst er sich dazu folgendermaßen:

"Bei der Landwirtschaft, wie beim eSport, braucht man Leidenschaft, Präzision und ein Auge fürs Detail. Optimale Bedingungen für einen spannenden Wettkampf!"

Was seht ihr die E-Sport-Zukunft des Landwirtschafts-Simulators? Kann das Spiel euch begeistern oder steht ihr dem doch eher skeptisch gegenüber? Könntet ihr euch sogar vorstellen, selbst professioneller Landwirtschafts-Simulator-Spieler zu werden? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!