Fallout 76: Neuer Überlebensmodus für März geplant

Fallout-Veteranen aufgepasst: Das postapokalyptische Online-Abenteuer Fallout 76 soll in naher Zukunft einen Überlebensmodus spendiert bekommen. Entwickler Bethesda hofft, den Spielern noch im März eine Beta dieses neuen Modus präsentieren zu können.

So sieht die postapokalyptische Welt von Fallout 76 aus:

In seinem Kern soll der Überlebensmodus mit dem herkömmlichen Abenteuermodus identisch sein: Ihr erlebt die selben Abenteuer, spielt den selben Charakter und euer Spielfortschritt gilt ebenfalls für beide Modi. Wie aus einem Artikel der Kollegen von IGN hervorgeht, besteht der Unterschied allerdings darin, dass der Überlebensmodus euch keine Teamzugehörigkeit bietet, andere Spieler erscheinen euch somit standardmäßig als Feinde.

Das bedeutet, dass jeder Spieler quasi Freiwild ist, da im Überlebensmodus einem PVP-Match nicht zugestimmt werden muss. Spieler mit niedrigem Level sollen allerdings gegenüber fortgeschrittenen Spielern nicht benachteiligt, sondern per Level-Scaling an die Stärke des jeweiligen Gegners angepasst werden. Darüber hinaus soll es für Freunde des kompetitiven Spiels eine Bestenliste für den Modus geben. Welche Statistiken Bethesda hier allerdings einfließen lassen will, steht noch nicht fest.

Solltet ihr übrigens mal das Zeitliche durch die Hand eines anderen Spielers segnen, dann spawnt euer Charakter einfach in euerem C.A.M.P oder in der Vault 76. Und sagt euch der Überlebensmodus nicht zu, könnt ihr ohne Probleme wieder in den herkömmlichen Abenteuermodus wechseln und wie gewohnt PvP-Duelle nur mit Zustimmung austragen.

Was haltet ihr von dem geplanten Überlebensmodus für Fallout 76? Zockt ihr das Spiel überhaupt? Oder gehört ihr zu denjenigen, die das Spiel auf ganzer Linie enttäuscht hat? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!