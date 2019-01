In einem Video, das heute auf dem YouTube-Kanal von Nintendo UK veröffentlich wurde, spricht Shinya Takahashi, Entwickler bei Nintendo, über die Zukunft von Metroid Prime 4. Und das nicht, ohne wohl einigen der wartenden Fans einen ordentlichen Schock zu verpassen: Die Entwicklung des Spiels sei erst einmal eingestampft worden.

Das ist bis dato das Einzige, was es zum Spiel zu sehen gab:

Das Statement von Takahashi beginnt mit Worten der Dankbarkeit und Versöhnung. Nintendo verstehe, dass die Metroid-Fans auf Updates warten und freue sich über deren Leidenschaft. Dann jedoch bekundet Takahashi Bedauern darum, dass das Spiel im bisherigen Entwicklungsprozess nicht den angestrebten Standards entsprochen habe. Daher werde die Produktion von Grund auf neu begonnen. Das gesamte Video seht ihr hier:

Es gibt allerdings für Fans in ebendiesem Video auch einen Hoffnungsschimmer: Nintendo habe sich Produzent Kensuke Tanabe ins Boot geholt und setzt erneut auf eine Kooperation mit den amerikanischen Retro Studios. Diese waren in Zusammenarbeit mit Nintendo bereits für das erste Metroid Prime verantwortlich, das im Jahr 2002 auf dem Gamecube erschien. Im Anschluss beteuert Takahashi, dass die Entscheidung, das Spiel erst einmal vollständig einzustampfen, keine leichte gewesen sei.

Metroid Prime 4 hatte bis dato weder ein Release-Datum, noch bekam die Öffentlichkeit in irgendeiner Form Einblicke in das Spiel. Mit dem Neustart der Entwicklungen ist nun mit beidem wohl nicht in naher Zukunft zu rechnen. Takahashi bedauert dies im Video und entschuldigt sich dafür bei den wartenden Fans.

