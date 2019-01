Netflix macht sich langsam einen Namen damit, Serien mit Videospielbezug zu produzieren. Nach Castlevania, das bereits erschienen ist, und The Witcher, das sich in der Produktion befindet, soll sich nun auch eine "Resident Evil"-Serie in der Konzeptionsphase befinden.

Resident Evil 2 - das ist anders im Remake:

Netflix soll auf der Suche nach einem Showrunner für eine "Resident Evil"-Serie sein. Das berichtet die amerikanische Seite Deadline anhand angeblicher exklusiver Informationen. Unter anderem involviert in die Produktion soll dann neben Netflix auch die deutsche Produktionsfirma Constantin Film werden, die schon für die Filmadaptionen der Videospiel-Reihe verantwortlich war.

Auch die Serie soll ähnlich wie die Filme die dunklen Machenschaften der Umbrella Corperation erkunden. Zeitlich soll sie nach dem Ausbruch des T-Virus angesiedelt sein, also an dem Punkt, an dem sich durch die Zombieapokalypse bereits eine neue Weltordnung gebildet hat.

Seit dem Ende der Filmreihe spiele Constantin Film schon mit der Idee, die Reihe zu rebooten und auch eine Serie dazu herauszubringen. Im letzten Monat sei Johannes Roberts als Drehbuchautor und Regisseur einer Neuverfilmung eingestellt worden. Ob dieser auch an der Serie beteiligt sein soll, ist noch unklar.

Noch handelt es sich bei der "Resident Evil"-Serie nur um ein Gerücht. Es gibt noch keine offiziellen Stellungnahmen von Netflix oder Constantin Film. Würdet ihr euch über eine Resi-Serie freuen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!