Metro Exodus: Das muss euer PC leisten können

Wenn Metro Exodus in wenigen Wochen erscheint, dann möchte Entwickler 4A Games sowohl spielerisch und atmosphärisch als auch grafisch glänzen. PC-Spieler benötigen deswegen für die bestmögliche Optik ordentlich Hardware-Power.

Metro Exodus: Die Kraft der 4A Engine - Entwickler-Making-Of - Episode 2

In einem Beitrag auf der Spielwebseite hat das Team nun die fertigen Systemanforderungen veröffentlicht. Diese sind gleich in vier Kategorien aufgeteilt:

Minimale Anforderungen (1080p bei 30 FPS)

Grafikeinstellungen: niedrig

Betriebssystem: Windows 7/8/10

Prozessor: Intel Core i5-4440 oder ähnliches

Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 670 oder GTX 1050 oder AMD Radeon HD 7870

Videospeicher: 2 GB

Arbeitsspeicher: 8 GB

Empfohlene Anforderungen (1080p bei 60 FPS)

Grafikeinstellungen: Hoch

Betriebssystem: Windows 10

Prozessor: Intel Core i7-4770K oder ähnliches

Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 1070 oder RTX 2060 oder AMD RX Vega 56

Videospeicher: 8 GB

Arbeitsspeicher: 8 GB

Hohe Anforderungen (1440p bei 60 FPS)

Grafikeinstellungen: Ultra

Betriebssystem: Windows 10

Prozessor: Intel Core i7-8700K oder ähnliches

Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 1080 Ti oder RTX 2070 oder AMD RX Vega 64

Videospeicher: 8 GB

Arbeitsspeicher: 16 GB

Extreme Anforderungen (4K bei 60FPS)

Grafikeinstellungen: Extrem

Betriebssystem: Windows 10

Prozessor: Intel Core i9-9900K

Grafikkarte: Nvidia Geforce RTX 2080 Ti

Videospeicher: 11 GB

Arbeitsspeicher: 16 GB

Wer also tatsächlich in einer sehr hohen Auflösung mit einer flüssigen Bildrate spielen möchte, muss aktuelle High-End-Hardware besitzen. Aber selbst in der Full-HD-Auflösung benötigt Metro Exodus bereits einiges an Rechenkraft.

Sollte euer PC den Anforderungen nicht gerecht werden, dann habt ihr noch ein wenig Zeit zum Aufrüsten. Metro Exodus erscheint voraussichtlich am 15. Februar und zwar nicht nur für PC. Auch auf der Xbox One und PlayStation 4 wird der Shooter spielbar sein.