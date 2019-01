Im Rahmen einer Pressemeitteilung gibt Herausgeber D3 Publisher bekannt, dass mit Earth Defense Force - Iron Rain am 11. April 2019 der neueste Teil der Action-Reihe für PlayStation 4 erscheinen soll. Zu dieser Ankündigung gibt es auch gleich einen frischen Trailer:

Wenn ihr eure Action gerne kompromisslos serviert bekommt, seid ihr bei Earth Defense Force - Iron Rain genau richtig. Bereits seit 2003 auf der PlayStation 2 hat sich die Reihe nicht nur durch ihren B-Movie-Charme, sondern auch auch durch Koop-Action und das typische "Wave Shooter"-Gameplay einen Namen gemacht. Zugegeben: besonders feinfühlig oder komplex ist keines der Spiele in der Serie ausgefallen, aber der Spaß liegt ja gerade darin, einfach mal bedenkenlos alles über den Haufen zu ballern, was nach Alien-Bedrohung aussieht.

"Alien-Bedrohung" bedeutet in diesem Fall: gigantische Insekten, Mechs und schier endlose Angreiferwellen. Dem entgegen steht ihr als Mitglieder der Earth Defense Force, kurz EDF genannt. Neben Trooper, Jet Lifter und Heavy Striker gesellt sich nun noch der Prowl Rider als spielbare Klasse mit dazu. Seine PA-Ausrüstung basiert auf einem Prototypen, der ursprünglich von der Splittergruppe Kindred Rebellion entwickelt wurde. Dadurch kann sich der Prowl Rider an nahezu allen Objekten festhaken, selbst an Feinden, um dann direkt darauf zuzugleiten.

Bereits jetzt können sich Vorbesteller spezielle Inhalte und Boni sichern. Mehr Informationen dazu findet ihr auf der offiziellen Webseite des Spiels.

Geschichtlich setzt das Spiel zwölf Jahre nach der Aggressor-Invasion an, der die Erde zum Opfer fiel. Nun beginnt das nächste Kapitel in der Schlacht um die Befreiung der Menschheit. Getreu den Arcade-Wurzeln der Reihe dürft ihr sowohl Online mit bis zu sechs Spielern im Koop agieren, oder aber lokal im Splitscreen spielen. Der neu hinzugegekommene Mercenary-Modus bietet sogar Platz für acht Spieler, die in Teams gegeneinander antreten, um Energiekristalle zu sammeln.

Habt ihr mal wieder Lust auf "Keine Fragen stellen, lieber ballern"? Sagt uns gerne in den Kommentaren, ob Earth Defense Force - Iron Rain was für euch ist. Tipp: Wenn ihr dem Film "Starship Troopers" auch nur irgendwas abgewinnen konntet, stehen die Chancen hoch, dass das Spiel genau auf eurer Linie liegt.