Bandai Namco und Spike Chunsoft haben ein neues Video zum kommenden Prügelspiel Jump Force veröffentlicht. Im Mittelpunkt steht dabei der Story-Modus des außergewöhnlichen Crossover-Projekts.

Jump Force: Die Realität trifft auf Anime-Welten: Trailer zum Story-Modus

Die bekanntesten Helden und Bösewichte aus 50 Jahren "Weekly Jump Manga" treffen in Jump Force aufeinander. Warum? Nun, ausgerechnet ihre Welten kollidieren mit der Realität und es kommmt zu merkwürdigen Überschneidungen, die eine Gefahr für die Menschheit darstellen. Vor allem die sogenannten Venoms sorgen für Chaos.

Eure Aufgabe als Spieler ist es, die Jump Force zu begleiten und die Erde vor dem Bösen zu beschützen. Mit an eurer Seite sind Charaktere aus Dragon Ball, Naruto, One Piece, Yu-Gi-Oh, Hunter x Hunter und viele weitere mehr.

Eine kürzlich stattgefundene Open Beta musste Bandai Namco übrigens aufgrund von Verbindungsproblemen vorzeitig beenden. Bislang hat das Unternehmen noch keinen neuen Ersatztermin mitgeteilt.

Das fertige Spiel erscheint voraussichtlich am 15. Februar für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Habt ihr Lust auf Jump Force oder lässt euch das Treffen der Anime-Helden eher kalt? Verratet uns eure Meinung in den Kommentaren!