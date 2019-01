Anthem: Demo-Debakel laut Bioware nicht aufgrund von Server-Fehlplanung

Vorbesteller von Anthem sollten ab dem 25. Januar für drei Tage die Gelegenheit bekommen das Multiplayer-Rollenspiel im Rahmen einer Demo auszubropieren. Doch nur wenigen war es tatsächlich möglich, sich überhaupt in die Server einzuloggen. Der Grund des Demo-Desasters liege laut Bioware jedoch nicht an der unzureichenden Serverkapazität.

Über 24 Stunden hielten die Server-Probleme der Athem-Demo an. Die Spieler hatten mit unendlichen Ladezeiten oder generellen Verbindungsproblemen zu kämpfen, sofern es ihnen überhaupt gelang die Anspiel-Version zu starten - auch jetzt noch scheinen einige Spieler nicht ins Spiel gelangen zu können. Während anfangs die ausgelastete Serverkapazität als Problem im Vordergrund stand, stellte sich später laut Casey Hudson, Chef von Bioware, heraus, dass es eine andere Ursache haben muss:

Turns out to not be a server capacity issue. Seems to be a different issue that didn’t come up in previous scale testing. Teams are on it... https://t.co/nnDi2xK1s6