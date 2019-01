Epic Games Store: Dieser Indie-Hit ist im Februar kostenlos erhältlich

Metroidvania-Fans aufgepasst: Der Indie-Shooter Axiom Verge wird mit seiner Veröffentlichung im Epic Games Store allen Spielern für einen begrenzten Zeitraum kostenlos zur Verfügung stehen. Bis dahin könnt ihr The Jackbox Party Pack gratis abstauben.

Diese Herausforderungen erwarten euch in Axiom Verge:

Im Action-Adventure Axiom Verge schlüpft ihr in die Rolle eines Wissenschaftlers, der nach einem Laborunfall in einer fremdartigen Welt gefangen ist. Entdeckt und findet verschiedene Waffen, Items und Fähigkeiten, um mit ihrer Hilfe im Kampf gegen biomechanoide Konstrukte zu bestehen. Dabei setzt das Pixel-Abenteuer nicht ausschießlich auf satte Action, auch das ein oder andere Rätsel möchte gelüftet werden.

The Jackbox Party Pack ist derzeit kostenlos im Epic Games Store erhältlich und kostet euch im Normalfall 22,99 Euro. Ersetzt wird das Party-Spiel am 7. Februar durch Axiom Verge, welches euch zwei Wochen lang (bis zum 21. Februar) gratis zur Verfügung stehen wird. Um das Spiel kostenlos zu erhalten, müsst ihr euch lediglich mit einem aktiven Account bei Epic Games anmelden und zuschlagen.

Axiom Verge wurde ursprünglich bereits am 31. März 2015 für PS4 veröffentlicht. Inzwischen ist das Metroidvania auch für PC, Xbox One, Wii U und PS Vita erhältlich. Werdet ihr euch den Indie-Shooter zulegen? Schreibt uns eure Antwort gerne in die Kommentare!