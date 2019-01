Hersteller Bandai Namco hat einen ersten Trailer zum bisher namenlosen "Dragon Ball"-Rollenspiel veröffentlicht. Wie es scheint, werdet ihr im Laufe des Jahres darin in die Rolle von Son Goku schlüpfen, und seine Geschichte nachspielen können.

Ankündigungstrailer zum 'Dragon Ball'-RPG:

Im obigen Trailer bekommt ihr erste Eindrücke zum neuen "Dragon Ball"-Spiel von Bandai Namco. Zwar gibt es noch wenig vom eigentlichen Gameplay zu sehen, dafür gibt das Video einige andere Details preis. So wird Son Gokus Geschichte der "Dragon Ball Z"-Saga scheinbar im Vordergrund stehen. Zudem bekommt ihr einige Szenen zu Gesicht, die Fans des Animes ohne jeden Zweifel kennen werden. Da wäre beispielsweise der Kampf gegen Vegeta und Nappa sowie der gegen Freezer und Son Gokus damit einhergende erste Verwandlung in einen Super Saiyajin.

"Das ist die Geschichte der mysteriösen Dragon Balls. Eine Geschichte über Entschlossenheit, Verzweiflung und Hoffnung. Das ist die Geschichte von Goku", erklärt der Erzähler im Trailer. Gen Ende könnt ihr Son Goku außerdem durch das ein oder andere Gebiet wandern sehen, das euch bekannt vorkommen könnte. Ob das "Dragon Ball"-RPG eine offene Spielwelt mit sich bringen wird, bleibt noch abzuwarten.

Das Action-Rollenspiel hört bis dato auf den Namen Dragon Ball Game - Project Z. Einen richtigen Titel hat Bandai Namco dem Spiel also noch ebenso wenig verpasst, wie einen Release-Termin. Die ersten Sekunden des Trailers verraten jedoch, dass ihr euch voraussichtlich noch dieses Jahr auf eine Veröffentlichung freuen könnt.

Was haltet ihr vom ersten Trailer zum "Dragon Ball"-Rollenspiel? Würde es euch freuen in die Rolle von Son Goku schlüpfen zu können oder würdet ihr lieber einen eigenen Charakter erstellen? Teilt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren mit!