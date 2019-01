Die VIP-Demo von Anthem verlief alles andere als reibungslos. Über 24 Stunden lang hatten die Fans des Action-Rollenspiels Probleme mit der Serververbindung oder konnten sich erst gar nicht in das Spiel einloggen. Bioware hat diesbezüglich ein Geschenk für die Spieler vorbereitet: Einen Skin.

Die Demo zu Anthem war zumindest in den ersten 24 Stunden ein Desaster. Viele Spieler schafften es nicht einmal ins Hauptmenü von Anthem, während andere mit endlos andauernden Ladezeiten oder Verbindungsproblemen zu kämpfen hatten. Die Probleme wurden am zweiten Tag der dreitägigen Demo größtenteils behoben. Einigen Vorbestellern blieb jedoch nur noch der Sonntag, um Anthem ausgiebig anzuspielen.

Bei den Fans hat sich Bioware mit der Freischaltung aller vier Javelins bedankt, die jedoch erst am Sonntag, gegen 22.30 Uhr deutscher Zeit, ausprobiert werden konnten. Die Demo endete bereits am Montag um drei Uhr morgens. Damit richtete sich das Geschenk vornehmlich an Spieler im nordamerikanischen Raum. Immerhin habt ihr noch die Gelegenheit, alle vier Kampfanzüge im Rahmen der Open Demo auszuprobieren, die bereits am kommenden Wochenende starten soll.

As a further thank you, all four javelins are available now in the Forge for players who have played in this weekend’s demo. Won’t get a chance to jump in? They will be waiting for VIP participants next weekend!



Log out and back in to see them if you’re in game. pic.twitter.com/TOg24SAW7M