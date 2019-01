Wie Epic Games und Deep Silver bekannt geben, haben beide Unternehmen eine Partnerschaft vereinbart. Im Rahmen dessen wird die PC-Version von Metro Exodus ausschließlich im Epic Games Store erscheinen.

In Metro Exodus kehrt die Menschheit an die verstrahlte Oberfläche zurück:

Epic Games sind mit ihrem Store weiter auf dem Vormarsch und konnten, nachdem das Unternehmen bereits für The Division 2 einen Exklusiv-Deal aushandeln konnte, nun einen weiteren großen Titel an Bord holen: Metro Exodus, welches am 15. Februar 2019 erscheinen soll.

Interessierte können den Shooter ab sofort in der Standard- oder Gold-Edition im Store vorbestellen. Vorbesteller erhalten zusätzlich zum Spiel den Game-Soundtrack und ein Digital-Artbook. Wer Metro Exodus bereits bei Steam oder einem anderen digitalen Händler bestellt hat, braucht sich aber keine Sorgen zu machen. Es wird versichert, dass diese Käufer das Spiel nach wie vor dort bekommen werden.

Die Partnerschaft zwischen Epic Games und Deep Silver geht sogar noch weiter. Im Laufe dieses Jahres sollen auch die Vorgänger der Shooter-Reihe, Metro 2033 und Metro - Last Light, im Store erhältlich sein.

Neben den Exklusiv-Deals hat der Epic Games Store ein weiteren Bonus für seine Benutzer: Alle zwei Wochen verschenkt er ein Gratis-Spiel, zu denen schon Subnautica und What Remains of Edith Finch gehörten. Werdet ihr Metro Exodus bei Epic vorbestellen? Was haltet ihr von den Exklusiv-Deals? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!