Metro Exodus: Steam äußert sich zum Exklusivdeal mit Epic Games Store

Am 15. Februar soll das neue Metro Exodus erscheinen - für PC-User exklusiv über den Epic Games Store. Steam-Nutzer schauen in die Röhre, denn obwohl das Spiel auf der Plattform bereits vorbestellbar war, kommt die Meldung des Exklusivangebots erst kurz vor dem geplanten Release. Valve, der Betreiber von Steam, äußert sich nun zur Thematik.

Auch im kommenden "Metro"-Ableger könnt ihr euch einem beeindruckenden Waffenarsenal bedienen:

Seit dem Launch des Epic Games Stores hat sich der Fortnite-Entwickler bereits Exklusivrechte von Spielen wie Ashen, Super Meat Boy Forever oder The Division 2 gesichert. Dass sich dieses Portfolio im Laufe der Zeit erweitern würde, war abzusehen. Nicht abzusehen war allerdings, dass in der Schlussphase des Vorverkaufs die Entscheidung getroffen wird, Metro Exodus exklusiv über den Epic Games Store zu vertreiben.

Auf der Steam-Page des Spiels äußert sich nun Valve selbst zu der aktuellen Entwicklung: "Wir sind der Meinung, dass die Entscheidung, das Spiel zu entfernen, für Steam-Kunden ungerecht ist, insbesondere nach einer langen Vorverkaufsperiode".

Weiterhin richtet sich Valve mit einer persönlichen Entschuldigung an alle enttäuschten Kunden. "Wir möchten uns bei Steam-Kunden entschuldigen, die erwartet hatten, dass [Metro Exodus] am 15. Februar verfügbar sein wird. Wir wurden jedoch erst kürzlich über die Entscheidung informiert und hatten nur begrenzte Zeit, um alle davon in Kenntnis zu setzen.", erklärte das Unternehmen. Laut vertraglicher Regelung besteht das Exklusivrecht für den Epic Games Store ein Jahr, danach wird Metro Exodus auch auf Steam verfügbar sein. Kunden, die das Spiel bereits bei Steam vorbestellt haben, erhalten dort aber weiterhin die ihnen versprochenen Inhalte.

