Seit Freitag müsst ihr euch wieder vor Zombies und allerlei anderen mutierten Wesen wehren. Damit dieser Horror so schnell kein Ende findet, hat Capcom nun erste Details zum ersten kostenlosen DLC The Ghost Survivors veröffentlicht.

Ihr habt gerade so richtig viel Spaß mit dem Remake von Resident Evil 2 und bangt schon dem Ende entgegen? Dann dürfte euch diese Nachricht vom Hersteller Capcom erfreuen. Per Twitter teilte dieser mit, dass der kostenlose DLC The Ghost Survivors ab dem 15. Februar heruntergeladen werden kann.

The Ghost Survivors is coming as a free update to #RE2 starting February 15th!



Explore “what if” stories of three unfortunate souls who never made it out of Raccoon City: The gunshop owner, the mayor's daughter, the soldier.



▶ No Time to Mourn

▶ Runaway

▶ Forgotten Soldier pic.twitter.com/nH4dSX4GlV