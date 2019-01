Anthem: Diese Probleme sollen zum Launch bereits behoben sein

Das letzte Wochenende war für die Mitarbeiter von Bioware sicher kein einfaches. Mit der VIP-Demo zu Anthem bescherten sie Spielern einen umfangreichen ersten Einblick in das Spiel, der gemischte Gefühle hervorrief. Vor allem, weil es technische Macken zu überwinden gab. In einem offenen Brief adressiert Bioware nun die Probleme von Anthem, die mit dem Launch des Spiels am 22. Februar behoben sein sollen.

Der Brief kommt von Biowares Chad Roberson, dem Leiter des Live-Service des Unternehmens. Er bedankt sich bei seinem Team sowie der Community und spricht direkt einige der Aspekte an, die in Anthem zum Launch verbessert sein sollen. Die Liste beinhaltet unter anderem:

Die Boni für Waffen, die sich auf die verschiedenen Javelins beziehen

Die Probleme beim Versammeln einer Gruppe

Änderungen beim Freischalten der Javelins

Das Beheben des Bugs, der XP-Verlust verursacht

Leistungsverbesserungen

Und einen von vielen Spielern bereits gewünschten Social Hub

Doch nicht nur das – bereits für die offene Demo sind erste Anpassungen geplant. Diese soll für alle interessierten Spieler am 1. Februar starten und übers Wochenende spielbar sein. Die Liste der Verbesserungen, die sie beinhalten soll, liest sich wie folgt:

Entfernen von Bugs

Entfernen des Gummiband-Effekts durch Verbesserungen der Server-Leistung

Beheben der unendlichen Ladezeiten

Beheben des Bugs zur Möglichkeit der Freischalten von Javelins

Beheben von Bugs, die das Anmelden verhinderten

Hattet ihr bereits die Gelegenheit, Anthem in der Demo zu spielen? Oder werdet ihr erst mit der offenen Demo einen Testlauf um Javelin wagen? Schreibt uns in die Kommentare, wie eure Stimmung zum Spiel bisher aussieht, wir sind neugierig darauf, sie zu erfahren.