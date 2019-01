Xbox Games with Gold: Das sind die kostenlosen Spiele im Februar 2019

Das Ende des Monats rückt näher, weshalb Microsoft die neuen Xbox Games with Gold für Februar 2019 bekanntgegeben hat. Natürlich können sich "Xbox Live Gold"-Mitglieder wieder auf vier kostenlose Videospiele freuen, die allesamt auf Xbox One gespielt werden können.

Xbox Games with Gold im Februar 2019:

Diese vier Spiele dürft ihr im Februar kostenlos herunterladen und spielen:

Durch die Abwärtskompatibilität könnt ihr auch "Xbox 360"- und Xbox-Spiele auf eure Xbox One herunterzuladen.

Noch habt ihr Zeit, euch die Xbox Games with Gold im Januar 2019 zu sichern. Schlagt also schnell zu, solltet ihr diese nicht verpassen wollen.

Das sind sie also, die Gratis-Games im Februar. Mit Star Wars Jedi Knight - Jedi Academy ist dieses Mal auch ein Klassiker aus dem Jahr 2003 dabei. Doch was haltet ihr von den kostenlosen Videospielen im Februar? Schreibt uns eure Antwort gerne in die Kommentare!