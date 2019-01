Eigentlich fühlt es sich noch so an, als hätte 2019 gerade erst begonnen, dabei ist der Januar doch schon fast vorbei. Deshalb hat Sony jetzt die Liste der Gratis-Spiele für den Februar über den PlayStation Blog bekannt gegeben. Wenn ihr Abonnent von PlayStation Plus seid, könnt ihr euch ab dem 5. Februar auf diese Spiele stürzen.

Diese Gratis-Spiele gibt es im Februar

Die historische Klopperei For Honor bietet groß angelegte Mittelalterschlachten. Dabei spielt ihr jedoch keinen überlegenen Einzelhelden. Wildes Herumdrücken auf dem Controller hilft euch im taktischen Gemetzel recht wenig. Dadurch sollen spannende Online-Kämpfe entstehen.

In Hitman - The Complete First Season meuchelt ihr euch als Auftragsmörder Agent 47 durch sechs verschiedene Episoden. Eurem Vorgehen sind dabei kaum Grenzen gesetzt. So könnt ihr euer Ziel mit möglichst viel Waffengewalt ausschalten oder als stiller Assassine ein unbemerktes Attentat ausführen. Der zweite Weg wird vom Spiel aber stärker belohnt.

Hier seht ihr die vollständige Liste der kostenlosen "PS Plus"-Spiele im Februar:

Aber es gibt noch eine weitere gute Neuigkeit für "PS Plus"-Abonnenten. Ab dem 7. Februar vergrößert sich euer Cloud-Speicher von 10 GB auf 100 GB. Ihr könnt also jetzt noch mehr Speicherstände anlegen, sowie Screenshots und Videos aufnehmen.

Bis zum 5. Februar müsst ihr euch noch gedulden, dann könnt ihr euch die neuen Gratis-Games holen. Auf jeden Fall solltet ihr sichergehen, dass ihr die Januar-Spiele bis dahin heruntergeladen habt. Die Übersicht dieser Spiele findet ihr hier.

Wie steht ihr zu den Februar-Games? Ist etwas Passendes für euch dabei oder seid ihr vom Angebot enttäuscht? Bei welchem Spiel wartet ihr darauf, dass es endlich in die "PS Plus"-Auswahl kommt? Schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare!