In einem Interview mit Venturebeat äußert sich David Cage, einer der Leiter des Entwicklers Quantic Dream und Kopf hinter Spielen wie Heavy Rain und Detroit – Become Human – zu den Zukunftsplänen des Studios. Sowohl QD als auch die Spielergemeinde dürfen sich wohl auf große Veränderungen einstellen.

Das letzte Sony-exklusive QD-Spiel? Das ist Detroit - Become Human:

Wie Quantic Dream zuvor in einem Tweet bekanntgab, arbeitet man künftig mit dem chinesischen Technik-Konzern NetEase zusammen. Die Androidin Chloe, die euch aus dem Spiel Detroit – Become Human bekannt sein könnte, spricht in einem Video zu der Zusammenarbeit:

Chloe has an important message she wants to share with you all: pic.twitter.com/dFxPkXV7ll — QUANTIC DREAM #DetroitBecomeHuman (@Quantic_Dream) 29. Januar 2019

Das Versprechen: Weiterhin ambitionierte Spiele mit packenden Geschichten zu schaffen und dabei als unabhängiges Studio zu agieren. Wie aus dem Interview mit Venturebeat hervorgeht, bedeutet diese Zusammenarbeit konkret eine Investition von NetEase bei Quantic Dream. Damit ist NetEase Teilhaber an der französischen Niederlassung des Entwicklers. Wie hoch die Investitionsbeträge sind, geht derweil weder aus der offiziellen Bekanntgabe noch aus dem Interview hervor.

Das chinesische Unternehmen hat hierzulande zuletzt vor allem dadurch Schlagzeilen gemacht, das Mobile-Game Diablo Immortal mitzuentwickeln und nach Bungies Trennung von Activision eine Kooperation mit dem Halo-Entwickler eingegangen zu sein.

David Cage sagt dazu gegenüber Venturebeat:

Diese Investition erlaubt es uns, an Zukunftstechnologien zu arbeiten und Spiele für die nächste Generation von Konsolen vorzubereiten.

Und weiter:

Wir wollen global agieren, mit zahlreichen Franchises, dabei aber unabhängig bleiben. Wir wollen originelle Spiele in dem Genre schaffen, in dem wir Pioniere sind, unser Publikum aber auch dadurch ausweiten, dass wir auf allen Plattformen vertreten sind.

Allem Anschein nach ist damit also der Weg von Quantic Dream gepflastert, weg von exklusiven PlayStation-Spielen zu gehen und künftig plattformübergreifend zu veröffentlichen. Zum chinesischen Markt befragt meint Cage, dass es hier eine große Fanbase für die Spiele des Studios gibt. Die Zusammenarbeit mit NeatEase diene nun auch dazu, diesen Markt effektiver ansprechen zu können.

NetEase zieht zurzeit weite Kreise in der internationalen Spielebranche. Neben Investitionen bei Bungie und nun auch Quantic Dream kooperiert das Unternehmen seit kurzem auch mit Marvel Comics, wie unter anderem Gamerant berichtet.

Es wird spannend zu beobachten, wie weit sich NetEase weiter im Westen ausbreitet und was bei den vielen Kooperationen am Ende konkret zustande kommt. Was haltet ihr von diesen Entwicklungen? Seid ihr gespannt auf die "Quantic Dreams"-Produktionen für die nächste Konsolengeneration? Schreibt es uns in die Kommentare!