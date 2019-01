Overwatch-Veteranen haben Grund sich zu freuen: Entwickler Blizzard Entertainment bringt mit einer neuen Karte frischen Wind in den hauseigenen Shooter. Diese soll auf den Namen 'Paris' hören und ist ab heute auf den Testservern des Spiels verfügbar.

Busan war der letzte Neuzugang unter den verfügbaren Maps:

In einer offiziellen Ankündigung hat Blizzard vor allem die Architektur der neuen Map angepriesen. In „Gassen und Korridore“ könnt ihr euch schon bald auf einer weiteren "Assault"-Map durch die Stadt der Liebe kämpfen, wobei ihr entweder bestimmte Punkte auf der Karte einnehmen oder verteidigen müsst. Dabei sollen auch für Paris typische Orte in der virtuellen Umgebung zu sehen sein, darunter die Seine, das Cabaret Luna, der Pâtisserie Galand und das Maison Marat. Verfügbar soll die Karte sowohl im schnellen Spiel als auch im Wettkampfmodus sein.

Mit Paris kommt außerdem die erste neue Map seit der Veröffentlichung von Busan im September 2018 ins Spiel. Darüber hinaus ist es die erste Angriffskarte seit Horizon Lunar Colony, welche bereits 2017 veröffentlicht worden ist. Unklar ist derzeit allerdings, wann genau Paris auch auf den offiziellen Servern verfügbar sein wird. Für gewöhnlich sind neue Maps zunächst einige Wochen exklusiv auf den Testservern verfügbar, bevor diese ihren Weg ins reguläre Spiel finden. Eine passende Veröffentlichung pünktlich zum Valentinstag ist also nicht auszuschließen.

