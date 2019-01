Etwas mehr als zwei Jahre nach dessen Release werden die Multiplayer-Komponenten des "PlayStation VR"-Spiels Starblood Arena einer Meldung auf der offiziellen Produktseite im PSN-Store zufolge abgeschaltet. Und damit im Grunde auch das Spiel. Einer der Entwickler von Starblood äußert sich nun auf Reddit zu den Hintergründen dieser Entscheidung und gibt interessante Einblicke.

Starblood Arena ist ein VR-Shooter für die PlayStation 4, dessen Online-Features das Herzstück des Spiels darstellen. Wie Sony die Spieler wissen lässt, werden diese Komponenten aber ab dem 25. Juli 2019 eingestellt. Da zum Spielen von Starblood Arena zwingend eine Verbindung zu dessen Online-Servern bestehen muss, wird der Shooter ab diesem Datum nicht mehr spielbar sein.

Jay Koottarappallil, CEO von WhiteMoon Dreams, den Entwicklern des Spiels, richtet auf Reddit Worte des Abschieds an die Spielergemeinde. In diesen beschreibt er auch die Kommunikation mit Sony und wie das Unternehmen das Studio habe von der Abschaltung wissen lassen.

Sony hat angerufen und mich wissen lassen, dass die Server abgeschaltet werden. Die Aussage war in etwa „Sowas ist immer schwierig, aber es wird Zeit, die Server dicht zu machen“. Darüber hinaus gab es nicht viel mehr an Details und wir bekamen keine Chance, die Server selbst weiter zu betreiben. Geschweige denn weitere Releases zu tätigen. Wir hätten gern wenigstens die Option gehabt, selbst weiter für die Server zu bezahlen. Alles in allem wünschte ich, wir würden die Marke kontrollieren, die wir da geschaffen haben. Denn sie hat noch so viel mehr zu bieten, das wir euch zeigen wollen. Aber wir sind noch nicht groß und mächtig genug, um das zu bestimmen.