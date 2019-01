Das Remake Resident Evil 2 wurde gerade erst für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht, schon sollen erste Details über eine Forsetzung der Reihe durchgesickert sein. Dem Twitter-Nutzer Evil VR zufolge befindet sich Resident Evil 8 bereits in einem frühen Stadium der Entwicklung.

In Resident Evil 7 - Biohazard stand eine Familie mit merkwürigen Essgewohnheiten im Vordergrund:

Evil VR zeigte sich bereits in der Vergangenheit für den ein oder anderen Leak verantwortlich und lag dabei nicht selten richtig. So verkündete er beispielsweise bereits Anfang Dezember, dass eine Demo und ein neuer Trailer zu Resident Evil 2 erscheinen werden. Jetzt will Evil VR an Informationen zu Resident Evil 8 gelangt sein, die wir euch hier zusammenfassen.

Geleakte Details zu Resident Evil 8:

Es soll euch auf eine verlassene Insel verschlagen, wo sich auch ein Geheimlabor befindet.

Bisher beziehe sich die Story darauf, die Wahrheit von Evelines Entstehung aufzudecken und mehr über ähnliche Biowaffen herauszufinden.

Einige Konzepte von Resident Evil 3.5 (wie der Hook-Man) sollen auch in Resident Evil 8 ihren Einsatz finden.

Halluzinationen sollen eine große Rolle einnehmen, um die Spieler im Unklaren darüber zu lasssen, was der Wirklichkeit entspricht und was nicht.

Capcom sei sich noch unklar darüber, ob es sich um eine Forsetzung oder ein Spin-off handeln soll.

Aufgrund der positiven Kritiken zu Resident Evil 2 hätte man sich für die "Third Person"-Perspektive entschieden.

Die Entwicklung an Resident Evil 8 soll letztes Jahr von einem kleinen Team gestartet worden sein.

Resident Evil 8 soll erst nach einem "Resident Evil 3"-Remake veröffentlicht werden.

Ganz interessant ist zudem, dass Capcom momentan nicht vorhabe ein Remake von Resident Evil 4, Resident Evil 5 oder Resident Evil 6 entwickeln zu lassen.

Wie immer sind auch Leaks wie diese mit Vorsicht zu genießen. Solange Capcom kein offizielles Statement zu Resident Evil 8 abgibt, handelt es sich hierbei vorläufig um nichts anderes als Gerüchte - Selbst wenn Evil VR in der Vergangenheit schon des Öfteren richtig gelegen hat.

Was würdet ihr anhand dieser Details von Resident Evil 8 halten? Würdet ihr euch freuen, wenn sie sich bewahrheiten? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare!