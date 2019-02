Wie EA kürzlich bekanntgab, können die Spieler Anthem zu bestimmten Terminen bereits vor dem Release zocken. Allerdings soll es für jede Plattform unterschiedliche Zeiten geben. Die Fans finden das System zu umständlich.

Quelle: Twitter/EAHelp

Auf Twitter postete EA vor Kurzem den Zeitplan, wann Anthem auf welcher Konsole gespielt werden kann. Nachdem alle Plattformen die Demo zu Anthem spielen können, wird es danach etwas komplizierter.

So darf beispielsweise nur ein Besitzer der „Origins Access Premier“-Version für den PC die Early Acces spielen. Darüber hinaus sind nur zwei Versionen für den „Play First Trial“-Phase freigeschaltet, die wiederum aber das Spiel nicht pünktlich zum Release zocken können.

Die Fans reagierten alles andere als begeistert auf das Konzept. So wies Twitter-User Minimum Year Choc mit seinem GIF auf die Umständlichkeit des Plans hin, viele andere taten es ihm mit ähnlichen Posts gleich.

User KrazyKain schrieb: „Nach meinen Berechnungen werde ich das Spiel ... einen im Sinn ... geteilt durch drei ... Wochenende und Überstunden berücksichtigen ... niemals ... Ich werde dieses Spiel niemals spielen oder vielleicht in ein paar Monaten, wenn es sich gut genug verkauft hat.“ Die einen machen sich darüber lustig, die anderen sind verärgert und verstehen nicht, wieso es solche Unterscheidungen überhaupt geben muss.

so.... by my calculations I'll be playing this.... hmm... carry the one..... divide by 3.... take into account weekends and overtime at work...

never... I'm never going to play this game, or maybe in a few months when it's on a good enough sale.