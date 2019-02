Wenn ihr euch heute Abend in Fortnite einloggt, kann euch eine große Überraschung erwarten. Denn die Macher haben sich mit dem DJ Marshmello zusammengetan, um ein besonderes Konzert im Spiel zu geben. Damit ihr nicht am Ende vorbeispringt und das Spektakel verpasst, haben wir euch alle Informationen diesbezüglich zusammengetragen. Ein paar Fragezeichen gibt es dennoch.

Das große Konzert soll bereits heute, am 2. Februar 2019, abgefeiert werden. Gegen 20 Uhr deutscher Zeit sollen die Spieler laut dem DJ über dem Areal Pleasent Park abspringen. Unten am Boden geht dann nämlich das Konzert ab. Wie genau das abläuft, behalten die Verantwortlichen noch für sich. Aber ihr dürft euch auf dicke Beats gefasst machen. Da sind wir uns sicher.

Drop into Pleasant Park in @FortniteGame this Saturday for a special set 👀 pic.twitter.com/yDNX2IHNpp