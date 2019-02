Apex Legends: Angeblich Battle Royale im Titanfall-Universum geplant

Seit Titanfall 2 ist es um die Shooter-Marke relativ ruhig geworden. Das soll sich nun schlagfertig ändern: Mehreren Gerüchten zufolge, sollen Respawn Entertainment und Electronic Arts bereits am Montag mit Apex Legends einen "Free 2 Play"-Ableger ankündigen, der sich dem Prinzip von Battle Royale verschrieben hat.

Das bislang letzte Lebenszeichen von Titanfall erschien 2016:

Seinen Lauf hat das Gerücht im YouTube-Channel TheQuatering genommen. Der Kanalbetreiber möchte aus zuverlässiger Quelle erfahren haben, dass bereits am Montag, die Veröffentlichung eines neuen Titanfall-Spiels erfolgen soll. Genauer gesagt soll es sich um einen "Battle Royale"-Ableger mit Free-2-Play-Geschäftsmodell handeln. Livestreamer wie Dr. Disrespect oder Shroud hätten das Spiel zudem bereits ausprobieren können.

(Quelle: YouTube, TheQuartering)

Über Twitter berichtet zudem der E-Sports-Berater Red Breslau über das Spiel. Seinen Informationen nach soll der Ableger auf den Namen Apex Legends heißen und tatsächlich bereits am Montag für PC, Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht werden. Spielerisch soll es sich zudem in einigen Punkten stark von den bisherigen Titanfall-Spielen unterscheiden.

Laut den Informationen spielt sich Apex Legends eher wie eine Mischung aus Rainbow Six - Siege und Call of Duty - Black Ops 4. Geplant sind offenbar mehrere Klassen beziehungsweise Helden mit unterschiedlichen Fähigkeiten, die sich anschließend in ein 60-Mann-starkes "Battle Royale"-Match stürzen. Die maximale Gruppengröße soll bei drei Spielern liegen. Die namensgebenden Titans sind jedoch nicht mit an Bord.

Finanziert werden soll Apex Legends über den Verkauf von kosmetischen Gegenständen. Das System soll dem aus Overwatch ähneln, sprich unter anderem Lootboxen umfassen.

Electronic Arts und Respawn Entertainment haben sich bislang noch nicht zu den Gerüchten geäußert. Sollten die Informationen allerdings der Wahrheit entsprechen, sollte es spätestens Montag zu einer Ankündigung kommen.