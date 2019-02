Ein wenig Horror oder doch lieber Meuchelaction in China? Sowohl Steam als auch Uplay verschenken mit Kholat und Assassin's Creed Chronicles - China aktuell jeweils ein Spiel.

Im Horror-Spiel Kholat erklingt eine vertraute Stimme:

Bei Steam erhaltet ihr noch bis zum 4. Februar um 18:00 Uhr das Horror-Adventure Kholat. Im Spiel begebt ihr euch ins Ural-Gebirge und versucht den Vorfall am Djatlow-Pass aufzuklären. Dabei handelt es sich um eine wahre Begebenheit aus dem Jahre 1959, bei dem neun russische Wanderer unter mysteriösen Umstanden ums Leben gekommen sind.

Ein besonderes Highlight von Kholat ist die Stimme des Erzählers: Hollywood-Schauspieler Sean Bean, den so mancher Fan noch als Boromir aus Der Herr der Ringe oder als Eddard Stark aus Game of Thrones kennen dürfte, ist zu hören.

Ein Assassin's Creed im 2D-Format:

Im Uplay-Store verschenkt Ubisoft derweil anlässlich der "Lunar Neujahrsangebote" Assassin's Creed Chronicles - China. Der 2D-Ableger der "Assassin's Creed"-Reihe ist noch bis zum 5. Februar kostenlos zu haben.

In Assassin's Creed Chronicles - China übernehmt ihr die Rolle von Shao Jun, die einst vom Meisterassassinen Ezio Auditore trainiert wurde. Nach einigen Jahren kehrt sie in ihr Heimatland zurück, in der gerade die Ming Dynastie beginnt zu einem Ende zu kommen. Shao Jun möchte derweil Rache üben und die gefallene Bruderschaft aufbauen.

Beide Gratis-Angebote sind zeitlich limitiert. Sofern Interesse besteht, solltet ihr euch demnach beeilen und die Spiele eurem Account zufügen. Ist dies einmalig geschehen, dürft ihr sie permanent behalten und jederzeit herunterladen.