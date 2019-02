Diese Woche wird besonders heiß. Entschuldigt, wir müssen uns korrigieren: Vor allem ein Tag in dieser Woche wird wahnsinnig heiß, denn gleich vier große Spiele erscheinen zeitgleich. Die Qual der Wahl wird besonders herausfordernd.

Civilization 6 - Gathering Storm | 14. Februar

PC

"Nur noch diese eine Runde!" am Valentinstag? Die Veröffentlichung der zweiten Erweiterung Gathering Storm für Civilization 6 dürfte eventuell bei dem einen oder anderen Paar für Zwist sorgen. Inhaltlich möchte Entwickler Firaxis jedoch eine Menge bieten: Neben acht neuen Zivilisationen gibt es unter anderem die globale Erwärmung inklusive Naturkatastrophen und den Weltkongress zu beachten. Wer zudem vermehrt auf Atomkraftwerke setzt, kann früher oder später mit einer verheerenden Kernschmelze konfrontiert werden.

OlliOlli - Switch Stance | 14. Februar

Switch

Entwickler 7Roll und Devolver Digital bringen OlliOlli auch auf Nintendo Switch. Mit der passend bezeichneten "Switch Stance"-Version veröffentlichen die beiden Unternehmen sowohl OlliOlli als auch OlliOlli 2 - Welcome to Ollywood für die Hybridkonsole. Jedes Spiel enthält 50 verschiedene Levels, 250 Herausforderungen und den speziellen RAD-Modus.

Crackdown 3 | 15. Februar

PC / Xbox One

Den heißen Freitag eröffnet Crackdown 3 für PC und Xbox One. Nachdem das "Open World"-Action-Spiel schon einige Verschiebungen hinter sich hat, soll es nun endlich soweit sein. Spielerisch erwartet euch jede Menge Action in einer frei begehbaren, zukunftslastigen Stadt, die alternativ im Koop-Modus für zwei Spieler erkundet werden darf. Hinzu kommt ein Multiplayer-Modus, bei dem es unter anderem um wahnsinnige Zerstörungsorgien geht. Crackdown 3 erscheint übrigens außerdem im Abo-Service Xbox Game Pass.

Metro - Exodus | 15. Februar

PC / PS4 / Xbox One

Die namensgebende Metro lässt Protagonist Artjom in Metro - Exodus hinter sich, um in einen Zug das postnukleare Russland zu erkunden. Für den dritten Serienteil wagen sich die Entwickler von 4A Games an sehr offene Gebiete, wollen aber spielerisch die gewohnte Mischung aus Ego-Shooter mit freier Vorgehensweise und dichter Horror-Atmosphäre bieten. Die Story-Kampagne soll sich derweil über ein ganzes Jahr erstrecken und die vier Jahreszeiten abdecken.

Jump Force | 15. Februar

PC / PS4 / Xbox One

Dragon Ball, Naruto, One Piece, Death Note, Yu-Gi-Oh und viele weitere Animes und Mangas verabreden sich zum absoluten Gipfeltreffen. In Jump Force kollidiert die echte Welt mit dem Universum des "Weekly Jump Manga", was zu einer potentiellen Katastrophe führen könnte. Son Goku, Naruto, Ruffy und viele weitere Helden wollen das natürlich in klassischer Prügelspiel-Manier verhindern. Als Spieler dürft ihr im Rahmen der Story-Kampagne sogar euren eigenen Avatar erstellen.

Far Cry - New Dawn | 15. Februar

PC / PS4 / Xbox One

Gut ein Jahr nach Far Cry 5 legt Ubisoft mit der direkten Fortsetzung nach: Far Cry - New Dawn setzt inhaltlich nach der Atomkatastrophe an und entlässt euch erneut in den US-Bundesstaat Montana, der sich optisch ganz schön gewandelt hat. Das größte Problem für die Überlebenden sind jedoch Mickey und Joe, die mit ihrer Bande der Highwaymen ganz schön für Chaos sorgen. Eure Aufgabe ist es, die beiden Zwillingsschwestern zu stoppen und Hope County wieder aufzubauen.

Der Februar mag zwar der kürzeste Monat sein, aber bei den Spiele-Neuveröffentlichungen hält er zumindest in dieser Woche locker mit den Herbstmonaten mit. Welches Abenteuer erwartet euch in der kommenden Woche? Verratet es uns doch in den Kommentaren!