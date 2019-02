Es hat sich schon seit einigen Tagen angekündigt. Ohne öffentliche Bekanntmachung oder einer vorhergehenden Warnung an viele der Content-Lieferanten wurde der gesamte YouTube-Kanal von Machinima dicht gemacht. Alle Videos auf dem Kanal sind mittlerweile auf "privat" gestellt, so dass sie nicht mehr angeschaut werden können.

Die Nachricht darüber hat sich rasend schnell in den sozialen Medien verbreitet, denn schließlich gehört Machinima zum Urgestein der Gaming-Kanäle. Fans und Content Creators teilen ihre Einblicke und die nur spärlich vorhandenen Informationen unter dem Hashtag #RIPMachinima.

Wow... they finally went ahead and deleted everything we'd ever done.

7+ Years of work... lost to the sands of time. #RIPMachinima



Make sure you're subbed to our new channel that we started after leaving Machinima last june - https://t.co/CdswejOfLJ - thanks pic.twitter.com/H8MEVGHaCq