Nun springt auch Electronic Arts auf den fahrenden Zug auf: Zusammen mit Respawn Entertainment hat das Unternehmen nun den "Battle Royale"-Shooter Apex Legends veröffentlicht. Wir verraten euch, was den Neuzugang von seinen Genrekonkurrenten unterscheidet.

Das erwartet euch in Apex Legends:

Mit Apex Legends startet nun ein neues "Free 2 Play"-Spiel im "Battle Royale"-Genre - und zwar im Titanfall-Universum. Dies geht aus einer offiziellen Pressemitteilung von EA hervor. Ihr agiert im Spiel in Teams und schlüpft in die Rolle von sogenannten Legenden, welche alle über individuelle Fähigkeiten verfügen. So kann der Bloodhound beispielsweise die letzten Schritte seine Gegner auf der Karte nachvollziehen und mit der Kampfsanitäterin könnt ihr eure Teamkameraden retten, bevor diese das Zeitliche segnen. Für eine erfolgreiche Partie sind also sowohl profunde Kenntnisse der einzelnen Fähigkeiten als auch ein ausgeglichenes Team von Nöten.

Neu in Apex Legends sind die Respawn-Sender, durch welche ihr eure gefallenen Teamkameraden wiederbeleben könnt. Im Gefecht kommt euch darüber hinaus ein intelligentes Inventarsystem zugute, welches Waffenaufsätze automatisch mit den entsprechenden Waffen verbindet. Außerdem könnt ihr mit Hilfe des Ping-Kommunikations-Systems die Positionen von Feinden und Waffen an eure Mitstreiter durchgeben. Die erste Season von Apex Legends soll im März starten und bringt - wie bereits vom Konkurrenten Fortnite gewohnt - einen Battle-Pass mit sich, durch welchen sich diverse optische Goodies für Charaktere und Waffen freischalten lassen.

Apex Legends ist kostenlos für den PC, PS4 und Xbox One erhältlich. Bezahlpflichtig werden allenfalls optionale In-Game-Käufe sein.

Was haltet ihr von Apex Legends? Freut ihr euch auf ein weiteres "Battle Royale"-Spiel? Oder seid ihr der Meinung, dass es mittlerweile mehr als genug davon gibt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!