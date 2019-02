Valve hat passend zum chinesischen Neujahrsfest einen Sale gestartet, der auf den Namen Aktion zum neuen Mondjahr hört. Dieses Mal erwarten euch nicht nur Hunderte Angebote, auch ein zeitlich limitiertes Belohnungssystem ist mit von der Partie.

Auch Superhits wie Assassin's Creed Odyssey sind jetzt im Steam-Sale:

Loggt ihr euch mit eurem Account auf Steam ein, könnt ihr im Shop ab sofort einen Umschlag öffnen, der euch, basierend auf euren bisherigen Einkäufen auf Steam, eine bestimmte Anzahl an Tokens garantiert. Weitere Tokens könnt ihr durch den Kauf von Videospielen dazuverdienen. Während ihr für jeden ausgegebenen Euro 100 Tokens erhaltet, bekommt ihr für jeden Euro, den ihr in ein Geschenk investiert, sogar 111 Tokens. Beachtet jedoch, dass sich mit dem Ende des Sales auch eure gesammelten Tokens wieder in Luft auflösen. Ihr solltet sie also vor dem 12. Februar ausgeben.

Es gibt drei verschiedene Kategorien, für die ihr eure gesammelten Tokens ausgeben könnt. Bei den Emoticon-Belohnungen stehen für jeweils 100 Tokens insgesamt zwölf Chat-Emoticons zur Auswahl bereit. Für einen neuen Profil-Hintergrund müsst ihr hingegen 1.000 Tokens hinblättern. Besonders interessant sind aber vor allem die Premiumbelohnungen. Hier bekommt ihr für 2.000 Tokens ein Abzeichen für euer Profil, für 4.000 erhaltet ihr für kurze Zeit ein goldenes Profil und für ganze 15.000 Tokens sichert ihr euch ein Guthaben von 5 Euro für euren nächsten Einkauf.

Wollt ihr euch ein paar Tokens dazuverdienen? Wir haben einige besonders tolle Angebote für euch zusammengetragen:

Die Aktion zum neuen Mondjahr endet am 11. Februar 2019 um 19 Uhr. Ihr habt also noch reichlich Zeit, diverse Angebote genauer unter die Lupe zu nehmen. Vergesst aber nicht bis dahin auch eure Tokens auszugeben.

Was haltet ihr von dem Belohnungssystem? Werdet ihr euch das eine oder andere Videospiel im Rahmen des Sale schnappen? Für welche Belohnungen werdet ihr eure Tokens ausgeben? Schreibt uns eure Antwort gerne in die Kommentare!