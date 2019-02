Lange mussten sich die Fans für Kingdom Hearts 3 gedulden. Offenbar hat sich das Warten gelohnt, denn das mittlerweile dritte Spiel der Hauptreihe scheint gut anzukommen. Kein anderer Teil der Serie verkaufte sich in so kurzer Zeit so häufig.

Via Twitter richtete Entwickler Square Enix seinen Dank an alle Kunden aus, die das Spiel in physischer und digitaler Form erworben haben. Laut dem Tweet sind bisher insgesamt fünf Millionen Exemplare des Spiels über die reale und virtuelle Ladentheke gegangen. Eine Rekordzahl.

Over FIVE million copies of #KingdomHearts III have been shipped worldwide!



We'd like to extend a huge thank you to everyone who's joined the journey so far, and we hope you're loving every minute of it! ❤️ pic.twitter.com/0BGQ2l194H