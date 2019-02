Leidenschaftliche Aufbaustrategen müssen sich noch bis zum voraussichtlichen Release von Anno 1800 am 16. April gedulden. Für Abhilfe könnte einstweilen das kürzlich veröffentlichte Indie-Strategiespiel Foundation sorgen. Hier könnt ihr eine Stadt zu Zeiten des Mittelalters errichten und eurer Kreativität dabei freien Lauf lassen.

Foundation lässt euch in puncto Städtebau freie Hand:

In Foundation dürft ihr eure eigene mittelalterliche Stadt errichten, während der Schwerpunkt auf Ressourcenmanagement liegt. Egal ob Denkmal, Herrenhaus, Schloss oder Kirche, die Städtebau-Simualtion lässt euch freie Hand bei der Errichtung unterschiedlicher, teils wirtschaftlich bedeutungsvoller Gebäude. Zieht eine Burg ganz nach euren Vorstellungen hoch und sorgt unter Berücksichtigung der Bedürfnisse eurer Untertanen für eine florierende Wirtschaft.

Da Foundation volle Modding-Unterstützung für die Community garantiert, dürft ihr euch sicherlich auch auf einige neue Charaktere, Gebäude oder sogar Quest-Reihen freuen, die im Steam-Workshop heruntergeladen werden können.

Einziger Wermutstropfen: Das Aufbaustrategiespiel wurde am 1. Februar 2019 veröffentlicht und befindet sich zunächst noch in der "Early Access"-Phase. Das bedeutet, dass ihr Bugs, aber auch mögliche Crashes in Kauf nehmen müsst. Die Entwickler arbeiten jedoch fleißig daran, derlei Problemen entgegenzuwirken und haben erst kürzlich einen Patch veröffentlicht, der einige spielinterne Fehler beheben sollte.

Das Echtzeit-Strategiespiel befindet sich momentan mit 10 Prozent Rabatt im Angebot und kann für 26,99 Euro Teil eurer Steam-Bibliothek werden. Freunde mittelalterlicher Aufbausimulationen sollten jedenfalls ein Auge auf das Indie-Projekt werfen.

Bei derzeit über 540 Bewertungen auf Steam zeigen sich bereits 74 Prozent der Spieler von Foundation überzeugt. Was haltet ihr von der Aufbausimulation? Werdet ihr Foundation näher unter die Lupe nehmen oder wartet ihr lieber auf den Release von Anno 1800? Teilt uns eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren mit!