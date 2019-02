Wie Focus Home Interactive im Rahmen einer Pressemitteilung bekanntgibt, verlässt der "Battle Royale"-Shooter Fear the Wolves noch heute, am 6. Februar 2019, die "Early Access"-Phase auf Steam und wird in diesem Zusammenhang eine Woche lang völlig kostenlos spielbar sein.

In Fear the Wolves seid ihr Jäger und Gejagter:

Wie der Publisher mitteilt, soll Fear the Wolves eine erstaunliche Entwicklung durchgemacht haben, die nur dank dem Feedback der Community zustande kommen konnte. Mit dem Sprung auf Version 1.0, der noch im Laufe des heutigen Tages vorgenommen werden soll, erwarten euch einige spannende Neuerungen. Darunter eine randomisierte Karte, neue PvE-Elemente und Spielmodi.

Mittels zweier Artefakte könnt ihr zukünftig außerdem ein Wolfsrudel kontrollieren oder eure Feinde durch Wände sehen. Um über jene Vorteile zu verfügen, müsst ihr euch jedoch entweder dem Kampf der Wolf-Matriarchin stellen oder eine äußerst radioaktive Zone des Lockdowns betreten.

Mit Veröffentlichung der Vollversion wird Fear the Wolves bis zum 12. Februar kostenlos auf Steam spielbar sein. Solltet ihr euch in jenem Zeitraum für den Kauf des "Battle Royale"-Shooters entscheiden, dürft ihr außerdem mit einem Rabatt von 50 Prozent rechnen.

Für diejenigen, die das Spiel noch nicht kennen: Fear the Wolves ist ein "Battle Royale"-Shooter in der "First Person"-Perspektive, bei dem ihr euch genreüblich gegen andere Spieler durchsetzen müsst, um schlussendlich als (fast) letzter Überlebender aus dem Kampf hervorzugehen.

Dabei stellen nicht nur menschliche Kontrahenten eine Gefahr für euch dar. Besonders rare Beute lässt sich beispielsweise nur in radioaktiven Zonen finden, für die ihr jedoch erst einen strahlungsresistenen Schutzanzug benötigt, um sie betreten zu können. In den Wäldern Tschernobyls hausen hungrige Wölfe und andere mutierte Kreaturen, die euch ebenfalls ans Leder wollen. Am Ende jeder Runde gilt es, einen Rettungshelikopter zu erreichen, in dem nur eine geringe Anzahl von Spielern Platz findet.

Fear the Wolves wurde am 28. August 2018 auf Steam im Early Access veröffentlicht. Ein Release für PS4 und Xbox One ist ebenfalls geplant. Werdet ihr das verwüstete Ödland im Rahmen der kostenlosen Spielphase ausprobieren? Schreibt uns eure Antwort dazu gerne in die Kommentare!