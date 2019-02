Nachdem Microsoft der Xbox One im vergangenen Jahr unter anderem einen fettabweisenden Controller spendierte, folgt nun ein weiteres Gamepad in Sonderausführung für die hauseigene Konsole: der Sport Red Special Edition Controller.

Wie Microsoft auf der Xbox-Website ankündigt, kommt der Controller - wie der Name "Sport Red" bereits vermuten lässt - in einem knalligen, leicht metallischen Rot daher. Darüber hinaus verfügt das Gamepad über eine eine "benutzerdefinierte Tastenzuweisung" und eine "gummierte Diamond Grip-Fläche", welche für besseren Halt sorgen soll. Via Bluetooth habt ihr außerdem die Möglichkeit, mit dem Gamepad eure Lieblingsspiele auch auf Tablets oder dem PC zu zocken, sofern auf diesen Windows 10 läuft.

Erscheinen soll der Controller laut dem Microsoft-Onlineshop am 14. März zum Preis von 64,99 Euro. Im Falle einer Bestellung erspart Microsoft euch außerdem die Versandkosten.

