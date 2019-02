Naoki Yoshida, Director und Produzent von Final Fantasy 14 - A Realm Reborn, äußerte beim Paris Fan Festival einige seiner Ideen für einen kommenden Teil der Videospielreihe. Wir verraten euch die Wünsche des kreativen Kopfes hinter dem MMO.

Auf die Frage, ob Komponist Nobuo Uematsu auch für die "Final Fantasy 14"-Erweiterung Shadowbringers die Musik komponieren werde, entgegnete Yoshida:

„Um ehrlich zu sein, kann ich Ihnen darauf keine Antwort geben. [...] Wie Sie vielleicht wissen, ist Uematsu-san gerade gesundheitlich etwas eingeschränkt. Er hat kürzlich gesagt, dass es ihm besser gehe, aber wir können ihn nicht einfach sofort nach seiner Genesung arbeiten lassen, und mit Final Fantasy 7 - Remake bleibt ihm eine sehr wichtige Aufgabe."

Der Komponist scheint also bereits in andere Projekte eingebunden zu sein und ist deshalb für die Erweiterung nicht verfügbar. Nichtsdestotrotz beteuert Yoshida, er wünsche sich sehr, dass Uematsu auch zu Shadowbringers die musikalische Untermalung beisteuert. (siliconera.com berichtete)

Über möglicherweise wiederkehrende Mechaniken in den kommenden "Final Fantasy"-Ablegern verlor Yoshida ebenfalls ein paar Worte. Demnach sei ein weiteres "Final Fantasy"-MMO auszuschließen, solange sich Final Fantasy 14 weiterhin so gut entwickle. Zwar wären noch keine konkreten Pläne für einen 16. oder 17. Teil der Reihe in Stein gemeißelt, allerdings tendiert Yoshida eher zu einem "reinen" Fantasyabenteuer, ohne viel Maschinerie oder "Mecha"-Komponenten. Was genau Fans der Reihe in den kommenden Teilen erwartet, ließ der Director allerdings offen.

