Nach Assassin's Creed - Rogue wird auch Assassin's Creed 3 eine Remastered-Version erhalten. Die grafisch überarbeitete Edition ist Teil vom "Assassin's Creed - Odyssey"-Season Pass und soll am 29. März 2019 auch separat für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.

Assassin's Creed 3 wurde grafisch ordentlich aufpoliert:

Lust, erneut in die Fußstapfen von Connor zu Zeiten der Amerikanischen Revolution zu treten und berühmten Persönlichkeiten, wie George Washington, Benjamin Franklin oder Thomas Jefferson einen Besuch abzustatten? Ab dem 29. März bietet sich euch die optimale Gelegenheit, das Abenteuer mittels 4K- und HDR-Support (High Dynamic Range) so schön wie nie zuvor zu erleben. Neben den optischen Verbesserungen werden auch an der Ergonomie und den Gameplay-Mechaniken Änderungen vorgenommen.

Wie Ubisoft auf der offiziellen Webseite verkündet, wird die Remastered-Version mit allen dafür erhältlichen DLCs ausgestattet. Darunter die "Benedict Arnold"- und "Hidden Secrets"-Missionen, sowie die Erweiterung "Die Tyrannei von König Washington". Ebenfalls mit an Bord ist das "Open World"-Abenteuer Assassin's Creed 3 - Liberation Remastered, bei dem ihr in die Rolle der Heldin Aveline de Grandpré schlüpft.

In Assassin's Creed 3 übernehmt ihr die Kontrolle über Connor, seines Zeichens halb Brite, halb Mohawk-Indianer, der in einen geheimen Krieg während der Amerikanischen Revolution verwickelt wird. Auf seiner Reise versucht Connor die Bruderschaft der Assassinen zu stärken und die Kolonialherrschaft der Templer zu brechen, während ihn auch persönliche Rachegelüste leiten.

Assassin's Creed 3 - Remastered soll am 29. März 2019 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht werden. Werdet ihr euch das Assassinen-Abenteuer zulegen oder seid ihr ohnehin im Besitz vom Season Pass für Assassin's Creed - Odyssey? Teilt uns eure Antwort gerne in den Kommentaren mit!