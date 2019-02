Dass gegen die Verbreitung von Cheats für GTA Online rigoros vorgegangen wird, ist bekannt. Nun wurde allerdings ein Übeltäter gerichtlich für schuldig für die Verbreitung eines solchen Programms befunden und muss eine hohe Geldstrafe zahlen.

Auch Jahre nach dem Release wird GTA Online immer noch regelmäßig mit neuen Updates versorgt:

Wie die Internetseite Torrent Freak berichtete, handelt es sich bei dem besagten Cheat um die Software Elusive, welche den Spielern ermöglicht, Regularien in der Spielwelt von GTA Online zu umgehen und sogar unendlich viel Geld mit dem Programm zu generieren. Bereits im vergangenen Jahr wendete sich Take Two an den nun verurteilten Jhonny Perez und forderte von diesem die Einstellung des Verkaufs seines Cheats. Zwar kam Perez dieser Forderung nach, dennoch konnte keine außergerichtliche Einigung erzielt werden.

Im Vorfeld versuchte Take Two herauszufinden wie viel Geld genau Perez mit dem Cheat-Programm bisher eingeommen hat, allerdings ohne Erfolg. Perez, der vor Gericht darauf verzichtete sich zu verteidigen, wurde somit wegen einer "irreparabelen Schädigung" des Rufs von Take Two sowie von GTA Online verurteilt. Perez muss eine Schadensersatz von insgesamt 150.000 US-Dollar zahlen, außerdem muss er die Gerichtskosten von etwa 70.000 US-Dollar tragen - möglicherweise ein Zeichen, welches die weitere Verbreitung etwaiger Cheats zumindest eindämmen könnte.

Was haltet ihr von der Verurteilung von Jhonny Perez? Empfindet ihr die hohe Geldstrafe als gerecht oder ist diese eurer Meinung nach für ein solches Vergehen zu hoch angesetzt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!