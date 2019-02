Ihr liebt es in Videospielen um euer Überleben kämpfen zu müssen, eure eigene Basis zu errichten und euch auf die Suche nach Nahrung zu begeben, um euren hungrigen Magen zu füllen? Dann solltet ihr einen Blick auf Steam werfen, denn da befinden sich mit Rust und The Forest zwei Survival-Spiele im Angebot, an denen ihr Gefallen finden könntet.

Der harte Überlebenskampf in Rust:

Vor gut einem Jahr hat Rust die "Early Access"-Phase auf Steam hinter sich gelassen und ist seitdem als Vollversion erhältlich. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Entwickler nicht weiter an Verfeinerungen arbeiten. Erst heute, am 8. Februar 2019, ist mit "The Air Power" ein neues Update erschienen, dass mit neuen Biomen, Gegenständen und Fehlerverbesserungen aufwartet.

In Rust gilt es nicht nur gegen den Hunger, den Durst und die klirrende Kälte anzukämpfen. Stattdessen müsst ihr euch auch vor menschlichen Mitspielern in Acht nehmen, die nicht selten nach eurem hart erkämpften Hab und Gut trachten. Gerade deshalb solltet ihr Rust am besten gemeinsam mit einigen Freunden spielen. Mit einem Rabatt von 50 Prozent kostet euch das Survival-Spiel auf Steam derzeit 14,99 Euro.

In The Forest kommen auch Horror-Fans auf ihre Kosten:

Ihr mögt Survival-Spiele, seid aber weniger an PvP-Kämpfen interessiert? Dann ist The Forest vielleicht genau das Richtige für euch. Nach einem Flugzeugabsturz findet ihr euch als letzter Überlebender auf einer mysteriösen Insel wider, die von teils mutierten Kannibalen bevölkert wird. Auch hier sind Hunger und Durst eure ständigen Begleiter, weshalb das Crafting recht schnell eine äußerst bedeutende Rolle spielt. Erlegt und häutet Hasen oder andere Lebewesen, um euren Hunger zu stillen. Fällt riesige Bäume, um euch Unterkünfte zu bauen und stellt Fallen auf, um die gefährlichen Nächte in The Forest heil zu überstehen. Das Spiel lässt sich wahlweise übrigens auch kooperativ bestreiten.

Wie Rust hat auch The Forest eine langjährige Entwicklungszeit hinter sich, die mit der Veröffentlichung der finalen Version, am 30. April 2018, aber nicht endete. Das Videospiel hat inzwischen über 97.000 Bewertungen auf Steam vorzuweisen, die zu 92 Prozent äußerst positv ausfallen. Mit einem Rabatt von 33 Prozent kann das Survival-Abenteuer für 11,24 Euro eurer Steam-Bibliothek angehören.

Die Angebote von Rust und The Forest dauern bis zum 11. Februar an. Werdet ihr euch eines der beiden Survival-Spiele zulegen oder befindet sich eines der beiden Spiele sogar längst in eurer Steam-Bibliothek? Was haltet ihr von den Videospielen? Teilt uns eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren mit!