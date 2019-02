Die Entwickler von Battlefield 5 wollen wissen, wie ihr zu ihrem Spiel steht. Auf Reddit hat diese Umfrage aber eher zu harten Worten gegenüber dem Studio und dem Shooter geführt. Spieler fordern, dass sich die Macher wieder auf die alten Tugenden der Reihe besinnen und finden dabei, dass Battlefield 5 weit von dem abgekommen wäre, was beispielsweise Battlefield 2 einmal ausgemacht hätte.

Battlefield 5: Trailer zu Kapitel 2 - "Blitzeinschlag"

„Das ist okay “, schreibt DICE Global Community Engagement Manager Ben Walke auf Reddit zu den harschen Worten. „Ich will hier keine Antworten mit Zuckerguss. Ich suche nach brutaler Ehrlichkeit. Wenn die Dinge Scheiße sind, dann sagt uns, warum sie so sind. Wenn die Dinge gut laufen, dann sagt uns, warum sie so gut laufen. Das funktioniert in beide Richtungen.“

In den kommenden Wochen und Monaten soll es weitere Umfragen mit diesem Thema geben, die dann weiter ins Detail gehen. Der Dialog und das Feedback der Community sind den Entwicklern wichtig. Wie steht ihr zu Battlefield 5? Habt ihr noch Spaß an dem Shooter oder habt ihr euch schon vor einer Weile ausgeloggt?