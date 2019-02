Lasst euch nicht täuschen! Nach der vergangenen Kracherwoche wird es in den kommenden Tagen auf den ersten Blick wieder ein wenig ruhiger. Was aber nicht heißt, dass nicht dennoch ein paar tolle Spiele erscheinen! Außerdem hat Electronic Arts noch einen besonders spitzen Pfeil für den Februar im Köcher, der euch voraussichtlich noch für lange Zeit beschäftigen wird.

Yakuza Kiwami | 19. Februar

PC

Einst nur für die PlayStation-Konsolen verfügbar, wagt sich die Yakuza-Reihe mittlerweile auch auf den PC. Mit Yakuza Kiwami steht nun die grafisch überholte Neuauflage des ersten Serienteils auf der Matte. Inhaltlich erwarten euch die ersten Schritte des Protagonisten Kazuma Kiryu, der sich liebend gern durch Tokio prügelt. Ob sich das Remake für Neueinsteiger lohnt, erfahrt ihr übrigens in der Kolumne "Yakuza Kiwami: War das Remake nötig?".

Steins;Gate Elite | 19. Februar

PC / PS4 / Switch

Über acht Jahre nach dem Original bringt Entwickler 5pb. seine Visual Novel auf einen modernen Stand. Steins;Gate Elite erweitert das Original Steins;Gate um vollständig animierte Sequenzen und reicht diese zudem mit Szenen aus dem Anime an. Als Spieler erlebt ihr die Ereignisse einer Gruppe junger Wissenschaftler, die mithilfe einer modifizierten Mikrowelle Informationen in Form von E-Mails in die Vergangenheit schicken und somit die Grenzen der Zeit überwinden. Das hat jedoch teils drastische Konsequenzen.

Jetzt Steins;Gate Elite bei Amazon bestellen*

Q.U.B.E. 2 | 21. Februar

Switch

Wer auf Nintendo Switch nach einem Puzzle-Spiel sucht, der wird demnächst mit Q.U.B.E. 2 fündig. In der Rolle der Archäologin Amelia Cross erforscht ihr im Spiel Ruinen, in denen ihr regelmäßig teils knifflige Rätsel aus der Ego-Perspektive lösen müsst. Passend zum Namen handelt es sich dabei vorrangig um Würfel-Mechanismen, bei denen nicht nur die Farbe eine Rolle spielt.

Aragami | 21. Februar

Switch

Auf dem PC und der PlayStation 4 hat das Schleich-Ninja-Action-Adventure bereits erfolgreich seine Spuren hinterlassen, nun dürfen auch Switch-Besitzer loslegen. In Aragami seid ihr vor allem als heimlicher Eindringling unterwegs, der passenderweise die Schatten kontrollieren kann. Sollte euer Alter Ego doch einmal entdeckt werden, hilft entweder eine geschärfte Klinge oder ein beschworener Schattendrache, um mit den Gegnern aufzuräumen.

Jetzt Aragami bei Amazon bestellen*

Anthem | 22. Februar

PC / PS4 / Xbox One

Die eigene, große Vergangenheit mit Singleplayer-Rollenspielen lässt Bioware für Anthem ein wenig hinter sich. Das neue Werk der Entwickler ist stattdessen ein kooperatives Action-Rollenspiel, bei dem ihr in technologisch fortgeschrittene Kampfanzüge schlüpft und Jagd auf Monster und andere Feinde macht. Dabei wird nicht nur geschossen, sondern auch besondere Fähigkeiten wie Raketenschwärme oder Kontrolle über die Elemente kommen zum Einsatz. Ähnlich wie in Destiny 2 oder The Division will Bioware Anthem regelmäßig mit neuen Inhalten versorgen und dadurch lange am Leben erhalten.

Jetzt Anthem bei Amazon bestellen*

Javelin-Kämpfe in Anthem, Schleich- und Puzzle-Action auf der Switch oder japanische Videospielkost: Für welches Unterhaltungsgericht entscheidet ihr euch in dieser Woche? Oder seid ihr noch satt von der letzten Woche? Verratet uns doch eure Meinung in den Kommentaren!