Erscheint Cyberpunk 2077 über den Epic Games Store? Nachdem schon The Division 2 und Metro Exodus als Triple-A-Titel diesen Weg eingeschlagen haben, hatten Fans befürchtet, dass sich der Trend über die kommenden Jahre fortsetzt. Dementsprechend schnell kamen die Nachfragen bei Entwicklerstudio CD Projekt Red.

Yeaaaaaaaaah.... Pass on that. — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 8. Februar 2019

"Jaaaaaaa...darauf verzichten wir", heißt es in dem kurzen, aber aussagekräftigen Tweet der Entwickler. Diese Antwort scheint viele der Fans zufriedenzustellen, die die Angst hatten, dass der Epic Games Store auch für CD Projekt Red interessant sein könnte. Was viele dabei sicherlich vergessen, ist, dass die Entwickler selbst die Plattform GOG betreiben. Warum also exklusiv auf einer völlig anderen Plattform erscheinen?

Zudem ist die Planung für Cyberpunk 2077 und dessen Vertriebsmöglichkeiten sicherlich noch eine Weile entfernt. Am Ende, so vermuten wir, wird Cyberpunk 2077 auf GOG, Steam und womöglich Origin erscheinen. Denn Epics Game Store ist bislang völlig frei von Spielen, die von CD Projekt Red stammen.