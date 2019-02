Wer derzeit vorhat, sich eine neue externe Festplatte zu kaufen, der kann aktuell gratis dazu Fallout 76 für PlayStation 4 bekommen. Bei Media Markt gibt es das Spiel gratis im Bundle mit einer von drei Seagate-Festplatten.

Update vom 12. Februar 2019:

Mittlerweile gilt das Angebot nicht mehr.

Originalmeldung:

Es mag nicht die naheliegendste Produktkombination zu sein. Aber vielleicht gibt es ja jemanden unter euch, der gerade ohnehin eine neue Festplatte kaufen will. Sollte dem so sein, dann habt ihr aktuell die Gelegenheit, euch das Online-Game Fallout 76 gratis im Bundle bei Media Markt* dazu zu holen.

Wie das geht, wird auf der Angebotsseite beschrieben: Ihr wählt unter einer von drei Seagate-Festplatten diejenige Speicherkapazität, die euch gefällt, setzt dann darunter bei Fallout 76 das Häckchen und klickt auf den Button, um beides in den Warenkorb zu schieben. Dort wird dann das Angebot automatisch verrechnet, so dass nur noch der Preis der Festplatte übrig bleibt. Zur Auswahl stehen Festplatten mit einem, zwei, oder vier Terabyte Speicherplatz. Wie lange das Angebot gültig ist, lässt sich derweil nicht sagen - also seid besser schnell, wenn es auch anspricht.

Offensichtlich versuchen Märkte in Deutschland dringend Restbestände von "Fallout 76"-Exemplaren loszuwerden. Das Spiel verkauft sich wohl unter den Erwartungen und somit sind offenbar weit mehr der Spiele an den Einzelhandel ausgeliefert wurden als dieser imstande ist, zu verkaufen. Zuletzt sorgte ein Angebot von Gamestop für große Augen, in dem ihr einen gebrauchten Controller im Bundle mit einem Gratisexemplar von Fallout 76 bekommen konntet, worüber unter anderem Screenrant berichtete.

Ist das ein sinnvolles Angebot für euch, oder habt ihr derzeit keinen Bedarf an einer neuen Festplatte? Habt ihr Lust mal in Fallout 76 reinzuspielen und nutzt somit die Gelegenheit, die sich hier bietet? Schreibt uns eure Kommentare, wir freuen uns, sie zu lesen.