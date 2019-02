Apex Legends wird einen kostenpflichtigen Battle Pass erhalten. Käufer des Passes bekommen die Gelegenheit, teils einzigartige, kosmetische Gegenstände freizuschalten. Neue Charaktere beinhaltet das saisonale Content-Modell jedoch nicht.

In Apex Legends geht es ordentlich zur Sache:

Entwickler Respawn Entertainment hat eine Roadmap zu Apex Legends für das Jahr 2019 veröffentlicht und mehr Informationen zum Battle Pass bekanntgegeben. Dieser wird wie folgt in vier Seasons eingeteilt:

Season 1: Ab März

Season 2: Ab Juni

Season 3: Ab September

Season 4: Ab Dezember

Das Entwicklerstudio hat noch keine Angaben dazu gemacht, wie viel euch der Battle Pass kosten wird. Beinhalten soll dieser jedoch ausschließlich rein kosmetische Gegenstände. Ihr müsst also nicht besorgt darüber sein, dass zahlende Kunden einen Vorteil im Spiel erhalten werden. Die sogenannten Legenden sollen außerdem nach wie vor frei erspielt oder wahlweise mit Echtgeld gekauft werden können. Sie werden aber kein Teil des Battle Passes sein.

Wie ihr anhand der obigen Grafik sehen könnt, sind auch neue Legenden, Waffen und Loot-Gegenstände geplant, die noch dieses Jahr ins Spiel integriert werden sollen. Wann genau die neuen Inhalte erscheinen werden, bleibt aber vorerst abzuwarten.

Diese Informationen zum Battle Pass hat Respawn Entertainment auf der offiziellen Webseite preisgegeben:

"Der Battle Pass ist ein saisonales System, das Spieler mit exklusiven, kosmetischen Items belohnt. Diese Belohnungen sind eine Mischung aus exklusiven saisonalen Cosmetics und Apex Packs. Jeder Spieler kann einige dieser Items in jeder Season durch normales Spielen freischalten. Diejenigen, die sich für den Battle Pass entscheiden, können alles erhalten, was die Season zu bieten hat - etwa 100 unterschiedliche Belohnungen".

Apex Legends wurde am 4. Februar 2019 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht und konnte bereits Millionen von Spielern von sich überzeugen. Was haltet ihr vom Battle Pass? Werdet ihr euch den Kauf überlegen oder könnt ihr auf kosmetische Items verzichten? Schreibt uns eure Antwort dazu gerne in die Kommentare!