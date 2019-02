Quelle: youtube.com, PewDiePie

Lange Zeit schon führt der YouTuber PewDiePie die Spitze der meistabonnierten Kanäle auf der Videoplattform an. Nun wird PewDiePie allerdings dieser Titel vom indischen Kanal T-Series streitig gemacht. Um den Spitzenplatz zu verteidigen, griff der YouTuber nun zu für ihn ungewöhnlichen Mitteln.

Mit Hilfe eines Streams, in dem er eher von ihm kritisch beäugte Spiele wie Fortnite zockte, wollte PewDiePie sich gegen den rasant anwachsenden Kokurrenten T-Series behaupten (Gamerant berichtete). Auch das Spiel Roblox, ein MMO-Spiel in Lego-Optik mit ungefähr 70 Millionen registrierten Nutzern, wurde von PewDiePie gestreamt. Offenbar schien Roblox allerdings zu beliebt zu sein, um einen stabilen Stream zu gewährleisten: Die Menge an Zuschauern war so groß, dass der Stream nicht flüssig lief. In der Konsequenz versuchte PewDiePie offline das Problem zu beheben - jedoch ohne Erfolg.

Sofern die technischen Probleme weiterhin bestehen und PewDiePie nicht zur Verteidigung seiner Spitzenplatzierung streamen kann, ist wohl davon auszugehen, dass er bald von T-Series eingeholt wird. Allerdings kann PewDiePie auch einige Fans zu seinen Anhängern zählen, die auf sehr unkonventionelle Methoden zurückgreifen, um ihr Idol weiterhin an der Spitze zu halten. So wurden vor einiger Zeit etwa 50.000 Drucker gehackt, die darauf hin die Nachricht "PewDiePie abonnieren" ausdruckten. Auch Unternehmen nahmen Geld in die Hand und schalteten entsprechende Anzeigen am Times Square. Vielleicht hilft dies dem Schweden, weiterhin die "Nummer 1" zu bleiben.

